Федеральний прокурор Південного округу Техасу Аарон Райтц почав попередню перевірку голови Комітету з нагляду Палати представників США, демократа Роберта Гарсії. У листі він також вимагав від конгресмена зберегти документи, повідомляє The Hill.

Претензії до планів розслідування

У листі, надісланому в понеділок увечері, Райтц звинуватив Гарсію у виході за межі наглядових повноважень Конгресу. Йдеться про плани конгресмена розслідувати діяльність президента Дональда Трампа, членів його родини та ділові справи Трампа.

Райтц заявив, що повноваження комітету Конгресу не дорівнюють повноваженням прокуратури, та поставив під сумнів законодавчу мету запланованих розслідувань. Це був четвертий лист Райтца з погрозою розслідування щодо законодавця-демократа.

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Позиція Гарсії та генпрокурора

Команда Гарсії не надала негайного коментаря на запит видання. Минулого тижня конгресмен в ефірі MSNBC захищав свої плани, заявивши, що вони мають законодавчу мету: протидію корупції, зниження витрат для американців і підготовку законів для запобігання корупції.

Минулого тижня Райтц надіслав схожі листи сенатору Річарду Блументалю, який має очолити Постійний підкомітет Сенату з розслідувань, а також сенаторці Еліссі Слоткін. Окремо він звертався до сенаторки Елізабет Воррен; Native News Online розкритикувало формулювання того листа як нечутливі посилання на культуру та історію корінних народів Америки.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш минулого тижня дав зрозуміти, що не знав заздалегідь про лист Райтца. Водночас він наголосив на важливості наглядової функції Конгресу та висловив сподівання на продуктивні відносини між адміністрацією президента і законодавцями.

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