Федеральний суд Австралії усунув ліквідатора Hellyer Metals — ABC News Australia

Федеральний суд Австралії усунув Ліама Бейлі з посади ліквідатора компанії Hellyer Metals, яка володіла часткою золотого рудника Hellyer на північному заході Тасманії. Суддя Шон Макелвейн зобов’язав Бейлі передати всі пов’язані з ліквідацією записи Адаму Джонстону, якого призначив новим ліквідатором. Як повідомляє ABC News, суд визнав заміну ліквідатора виправданою та необхідною.

Сумніви в неупередженості

Суддя заявив, що виникли серйозні питання щодо неупередженості Бейлі. Він також звернув увагу на недостатню активність ліквідатора після його призначення 22 січня 2026 року. За оцінкою суду, Бейлі не провів належного розслідування діяльності компанії та обставин однієї з її операцій, хоча мав доступ до значного обсягу документів і фінансових ресурсів.

Ресурсна компанія Goshawk Mining та інвестиційна фірма Saxby Capital звернулися до суду, заявивши про втрату довіри до ліквідатора та його неупередженості. Водночас Hellyer Metals переслідують у суді з вимогою відшкодувати понад 36 млн доларів збитків у зв’язку з невдалою бізнес-угодою.

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Операція з пов’язаною компанією

Суд розглядав операцію між Hellyer Metals та пов’язаною з нею компанією Celestial Group. Суддя Макелвейн зазначив, що час проведення операції, причетні до неї особи та її наслідки викликають питання. За його словами, є первинні підстави вважати, що Hellyer Metals могла бути позбавлена активів без цінної компенсації.

Після цієї операції Goshawk Mining домоглася рішення Верховного суду про замороження активів пов’язаних із Hellyer компаній на 36,4 млн доларів. Суд також розкритикував рішення Бейлі залучити адвоката, відомого Hellyer Metals, а також передати директорам компанії проєкт передбаченого законом звіту про ліквідацію. Суддя наголосив, що ці директори були тісно пов’язані з операцією, яка потребувала перевірки.

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