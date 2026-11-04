Федеральний суд Бразилії наказав розгорнути сили безпеки в Апітерева — Mongabay

Федеральний суд у Бразилії 23 жовтня видав термінове розпорядження про розгортання федеральних сил безпеки на корінній території Апітерева у штаті Пара. Рішення ухвалили після появи нових доказів того, що сотні колишніх некорінних жителів могли готуватися до повторного вторгнення 25 жовтня — у день другого туру президентських виборів, повідомляє Mongabay.

Погрози народу паракана

Суд відреагував на термінове звернення Федеральної прокуратури Бразилії, яка задокументувала погрози збройного насильства на адресу народу паракана, що проживає в Апітерева. Згідно з матеріалами справи, 12 жовтня чоловік із народу паракана отримав у WhatsApp 10 голосових повідомлень із попередженнями про заплановане вторгнення.

Автори частини повідомлень стверджували, що до вторгнення готуються від 100 до 300 людей. За їхніми словами, вони купували брезент і знаряддя, щоб відбудувати поселення на території. У повідомленнях також закликали корінних жителів виїхати та згадували можливу стрілянину.

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Твердження про політичну підтримку

У матеріалах справи йшлося, що потенційні учасники вторгнення могли розраховувати на політичну підтримку після виборів. Федеральний прокурор Марсіу де Фігейреду Машаду Араужу заявив Mongabay, що такі твердження відображають ставлення частини політичної опозиції до корінних народів і демаркації їхніх земель.

Корінна територія Апітерева зазнавала вторгнень протягом багатьох років. Із січня 2019 року до вересня 2022 року там розчистили 30 347 гектарів земель для незаконної лісозаготівлі та скотарства. Після вступу Луїса Інасіу Лули да Сілви на посаду президента у 2023 році федеральні органи провели операцію з видворення некорінних загарбників території. За словами прокурора, після недавнього розгортання сил безпеки нових вторгнень до Апітерева не сталося.

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