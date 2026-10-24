Федеральний суддя Аргентини закрив провадження щодо Мілея через токен Libra — Al Jazeera

Федеральний суддя Аргентини Марсело Мартінес де Джорджі закрив кримінальне провадження щодо президента Хав'єра Мілея та його сестри Каріни Мілей у справі, пов'язаній із запуском і обвалом криптотокена $Libra. Суддя постановив, що описані заявниками обставини не становлять кримінального правопорушення, повідомляє Al Jazeera.

Висновки суду

У рішенні зазначено, що втрати інвесторів, а також зростання і падіння вартості токена самі по собі не є достатніми для встановлення шахрайства. Суддя визнав, що інституційний статус Мілея міг надати запуску токена більшого розголосу після його допису, однак це не свідчить про існування шахрайської схеми.

У лютому 2025 року Мілей опублікував у соцмережі X допис із рекомендацією маловідомої мем-криптовалюти. Згодом він видалив публікацію та заперечив будь-який зв'язок із токеном. Після короткого зростання його вартість різко впала. Президент тоді заявляв, що діяв добросовісно, і звинувачував політичних опонентів у спробі використати ситуацію.

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Провадження щодо радника із запуску

Суд також закрив розслідування щодо американського бізнесмена Гейдена Девіса, який називав себе радником із запуску токена. Девіс визнавав, що після обвалу мав близько 100 мільйонів доларів, але заперечував будь-які правопорушення.

В адміністрації президента Аргентини після рішення суду заявили, що розслідування стало підтвердженням невинуватості Мілея. Там також назвали провадження невдалою спробою інституційного перевороту.

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