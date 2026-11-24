У США федеральний суддя Зія Фарукі закрив справу проти двох колишніх співробітників ФБР — Ніккі Флоріс і Бредлі Бенавідеса, яких звинувачували в наданні неправдивих відомостей Конгресу. У письмовому рішенні обсягом 48 сторінок суддя розкритикував дії адміністрації президента Дональда Трампа та Міністерства юстиції, повідомляє The Independent.

Закиди судді

Фарукі назвав справу черговою в низці, за його оцінкою, провалених і політизованих проваджень, у яких уряд поспішав із висуненням обвинувачень, але вони згодом руйнувалися в суді. Він зазначив, що переслідування за неправдиві заяви може створювати ризик зловживань, адже такі звинувачення потенційно можуть стосуватися майже будь-якої заяви федеральному посадовцю, навіть якщо її зробили не під присягою.

На думку судді, ризик є особливо високим, коли влада застосовує такі провадження проти людей, яких вважає своїми опонентами. Фарукі наголосив, що уряд не може безконтрольно використовувати цей інструмент, а верховенство права залишається захистом від таких дій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обставини справи

Флоріс і Бенавідес раніше працювали спеціалістами з розвідки у ФБР та інформували Конгрес про участь бюро в розслідуваннях щодо Гантера Байдена. Їм висунули по одному обвинуваченню в наданні неправдивих відомостей Конгресу. Директор ФБР Кеш Пател оголосив про обвинувачення місяцем раніше, однак справу не передавали на розгляд великого журі.

Згідно з рішенням Фарукі, влада не змогла отримати обвинувальний висновок великого журі, а під час попереднього слухання не довела наявності достатніх підстав для подальшого переслідування. Суддя також зазначив, що провадження проти Флоріс і Бенавідеса розпочали після публічної вимоги президента, що, на його думку, свідчило про брак незалежності та неупередженості від політичних бажань адміністрації.

Адвокати Ніккі Флоріс заявили The Independent, що провадження було поспішним, містило помилки та мало політичну мотивацію, а тому його не слід було порушувати.

Читай нас у