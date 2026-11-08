Футбольна федерація Австралії продовжить оцінювати безпекову ситуацію перед запланованим товариським матчем національної збірної проти Йорданії в Аммані. Австралійська команда також має зіграти з Катаром у Досі 13 листопада, а матч у столиці Йорданії запланований на три дні пізніше.

Як повідомляє ABC News Australia, федерація надаватиме футболістам і працівникам команди своєчасні оновлення про безпекову ситуацію, рекомендації з безпеки та оцінки ризиків. Генеральний директор організації Мартін Кугелер наголосив, що безпека і добробут гравців та персоналу є найвищим пріоритетом.

Гравці просили перенести матч

Профспілка Professional Footballers Australia повідомила, що футболісти переважно висловилися за перенесення матчу з Йорданією на іншу дату або в інше місце. Водночас поєдинок в Аммані наразі не скасований і не перенесений. Раніше Індонезія скасувала власний запланований товариський матч у Йорданії.

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Тренер Тоні Попович оголосив склад, до якого увійшли семеро футболістів без матчів за національну команду. До заявки не потрапили капітан Маті Раян, а також досвідчені Джексон Ірвайн, Мілош Дегенек і півзахисник Ейден О'Нілл. Джерело зазначає, що невідомо, чи пов'язана їхня відсутність із міркуваннями безпеки.

Оновлений склад команди

Серед нових викликів до збірної — захисник «Сентрал-Кост» Дізель Геррінгтон, нападник «Портсмута» Томас Веддінгем і півзахисник «Санкт-Паулі» Сем Кляйн. До команди також повернулися нападник Даніель Арзані, захисник Джанні Стеннесс, а також воротарі Джо Гаучі й Том Гловер.

У складі відбулося вісім змін порівняно з товариськими матчами проти Бразилії у вересні. Ці зустрічі спершу мали стати підготовкою до Кубка Азії, однак турнір у Саудівській Аравії перенесли із січня на грудень 2027 року через безпекові побоювання. Попович зазначив, що команда використає збір для перегляду нових гравців і підготовки до відбору на чемпіонат світу 2030 року та Кубка Азії.

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