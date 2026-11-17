Турецький «Фенербахче Тарфін» 17 листопада вдома обіграв французький АСВЕЛ з рахунком 115:81 у матчі 12-го туру Євроліги. Ця перемога стала для команди восьмою в сезоні, повідомляє Anadolu Agency.

Перевага з першої чверті

Господарі майданчика швидко відірвалися в рахунку — 15:5, а першу чверть завершили з перевагою 32:12. У стартовій десятихвилинці «Фенербахче» реалізував шість із восьми триочкових і чотири з п’яти двоочкових кидків. Відрив у 20 очок повторив клубний рекорд найбільшої переваги після першої чверті в Євролізі, встановлений у матчі проти «Баварії» 2015 року.

У другій чверті турецька команда збільшила розрив до 25 очок — 49:24 за чотири хвилини до великої перерви. АСВЕЛ скоротив відставання наприкінці першої половини, однак на перерву команди пішли за рахунку 54:39 на користь «Фенербахче».

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25 очок Ларкіна

Після перерви «Фенербахче» почав із ривка 9:0. Найрезультативнішим гравцем матчу став Шейн Ларкін, який набрав 25 очок, із них 20 — у третій чверті. У цьому відрізку він влучив п’ять триочкових кидків із шести спроб, а команда набрала 35 очок і перед заключною чвертю вела 89:61.

У четвертій чверті перевага господарів сягнула 40 очок — 113:73. Для «Фенербахче» 115 набраних очок стали другим найкращим показником в історії клубу в Євролізі після 118 очок у грі з «Валенсією Баскет» у березні 2024 року. Джонні Джузанг оформив дабл-дабл — 15 очок і 11 підбирань. У складі АСВЕЛ 19 очок набрав Матіс Доссу-Йово, ще 14 записав до активу Едвін Джексон. Після матчу «Фенербахче» має баланс 8-4, АСВЕЛ — 4-8.

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