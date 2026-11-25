Турецький «Фенербахче Тарфин» здобув виїзну перемогу над «Барселоною» з рахунком 83:77 у 14-му турі баскетбольної Євроліги. Команда відіграла восьмиочкове відставання перед заключною чвертю, повідомляє Anadolu Agency.

Перелом у заключній чверті

«Фенербахче» почав матч із переваги 10:4, однак «Барселона» перехопила ініціативу та завершила першу чверть за рахунку 28:21. На початку другого періоду турецький клуб здійснив ривок 8:0 і вийшов уперед — 29:28, але до великої перерви «Барселона» знову повела — 45:39.

У третій чверті іспанська команда вперше збільшила перевагу до десяти очок — 55:44. Перед останньою десятихвилинкою «Барселона» вела 61:53, проте «Фенербахче» розпочав її ривком 9:0 і менш ніж за три хвилини повів 62:61.

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26 очок Шавона Шилдса

Після тайм-ауту «Барселони» гості збільшили відрив до 69:62. Господарі зрівняли рахунок — 71:71 за 2 хвилини 47 секунд до фінальної сирени, однак «Фенербахче» знову вийшов уперед — 76:71 — та реалізував штрафні кидки наприкінці гри. У фінальній чверті турецький клуб переграв суперника з рахунком 30:16.

Шавон Шилдс набрав 26 очок, з яких 24 — у другій половині матчу. Він реалізував сім триочкових кидків із 12 спроб. Шейн Ларкін додав 19 очок. У складі «Барселони» Стенлі Умуде набрав 18 очок, а Джастін Міная записав до активу 13 очок і вісім підбирань.

Ця перемога стала дев'ятою для «Фенербахче» у сезоні Євроліги: баланс команди становить 9–5. «Барселона» після поразки має показник 8–6.

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