Фермер Скотт Гладмен подолав понад половину Дарлінгу вплав — ABC News Australia

В Австралії 64-річний фермер Скотт Гладмен уже 72 дні поспіль пропливає річкою Дарлінг у штаті Новий Південний Уельс. Він має намір стати першою людиною, яка пропливе річку від початку до кінця: маршрут від Бреварріни до Вентворта становить 1650 кілометрів. Гладмен і його команда вже подолали більше половини шляху, повідомляє ABC News Australia.

Маршрут на понад три місяці

У межах кампанії Fight the Current фермер планує долати приблизно 16 кілометрів щодня, а вся подорож має тривати трохи більш як три місяці. Раніше Гладмен ніколи не пропливав за один раз понад вісім кілометрів. У 2017 році через проблеми із серцем йому встановили три стенти.

За словами Гладмена, він не вважає себе сильним плавцем, однак любить воду. Його дружина Джордж розповіла, що не змогла відмовити чоловіка від цього задуму й вирішила підтримати його.

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Збір коштів для людей із неврологічними хворобами

Мета запливу — збір коштів і поширення обізнаності про хворобу моторних нейронів та хворобу Паркінсона. Ініціативу Гладмен розпочав після того, як у його давнього друга Русса Ворлдла діагностували хворобу Паркінсона, а в 36-річного друга родини Пета Расселла — хворобу моторних нейронів.

Кампанії бракує 15 тисяч доларів до цільової суми у 150 тисяч доларів. Жителі невеликих поселень уздовж маршруту також роблять пожертви: у Лауті, де проживає близько 70 людей, зібрали 3700 доларів, а в районі Тілпи з населенням приблизно 40 людей — 4000 доларів.

Підтримка команди

Гладмена супроводжує змінна команда веслувальників, водіїв човнів та іншого персоналу. Один із помічників, Майк Бремерс, який раніше проходив Дарлінг на каяку, стежить за корчами та іншими перешкодами у воді. Двоюрідний брат плавця Браян Гладмен відповідає за перевезення команди між табором і річкою.

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