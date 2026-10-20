Фермер у Єгипті знайшов фрагменти двох ймовірних статуй Рамсеса II — Jerusalem Post

У селі Бехбейт-ель-Хагар на півночі Єгипту фермер Халед ель-Шахат Халіль під час робіт на власній землі випадково виявив фрагменти двох великих статуй, які, за попередніми оцінками, можуть зображувати фараона Рамсеса II. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Після знахідки фермер повідомив міністерство, яке направило до села команду для рятувальних археологічних розкопок. Бехбейт-ель-Хагар є також археологічною пам'яткою, де збереглися рештки давнього храму богині Ісіди, відомого як Ісеум.

Фрагмент голови заввишки 1,6 метра

Перший із виявлених фрагментів — голова заввишки близько 1,6 метра. На ній фараон зображений у пшенті — подвійній короні Верхнього та Нижнього Єгипту. Неподалік також знайшли задню частину статуї з написом, що містить горове ім'я Рамсеса II — Hor Ka Nakht Meri Maat, яке перекладають як «Могутній бик, улюблений Маат».

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Хішам ель-Лейті заявив, що розміри голови свідчать: первісна статуя могла сягати приблизно 8,5 метра заввишки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Друга статуя та гранітний блок із написами

Другий фрагмент статуї, який також пов'язують із Рамсесом II, має висоту 2,4 метра. На ньому добре збереглися риси обличчя фараона. Скульптура не має ніг і основи, а верхня частина традиційного головного убору немес втрачена.

Разом із фрагментами виявили блок із рожевого граніту з кількома ієрогліфічними написами. Серед них — титули «Несу-Біті», тобто «цар Верхнього та Нижнього Єгипту», а також «Са Ра» — «син Ра».

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шеріф Фатхі вручив Халілю та його дружині грамоту за повідомлення про знахідки. Він наголосив на значенні виявлених фрагментів для подальшого вивчення історії Єгипту.

Читай нас у