Фермер у Кенії виробляє 12 тонн вермикомпосту щомісяця — Nation Kenya

Фермер Джордж Мутурі з округу Кіамбу в Кенії розвиває господарство Comfort Worms and Insects, яке переробляє органічні відходи на вермикомпост, кормові добавки для тварин і рідкі біодобрива для позакореневого підживлення. Його підприємство щомісяця виробляє приблизно 12 тонн вермикомпосту, а команда з п’яти працівників переробляє близько трьох тонн органічної сировини на тиждень.

Як повідомляє Nation Kenya, Мутурі заснував господарство 2014 року. Спочатку він розводив дощових черв’яків як білкову добавку для власної птиці та переробляв відходи ферми на компост. У 2016 році фермер почав працювати з личинками чорної львинки, отримавши перші яйця комах від Міжнародного центру фізіології та екології комах. За його словами, додавання личинок до раціону птиці скоротило залежність від комерційних кормів на 40%.

Переробка відходів

Личинки чорної львинки на фермі живляться органічними відходами, які працівники щодня збирають у торговельних центрах і шкільних кухнях поблизу села Кагаа. За кілька днів вони перетворюють цю сировину на біомасу, яку використовують для виробництва кормів.

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Для вермикомпостування господарство використовує іншу сировину — коров’ячий гній та рослинні рештки. Черв’яків утримують у дерев’яних лотках у теплиці. Мутурі зазначив, що для розкладання органічної маси потрібно від шести до восьми тижнів, після чого готовий продукт збирають і просівають. Великі частинки повертають у лотки для подальшої переробки.

Добрива та корми

Вермикомпост підприємство фасує у мішки по 10, 30 і 50 кілограмів. Ціни становлять відповідно 600, 1500 і 2500 кенійських шилінгів. Серед покупців — органічні фермери, виробники саджанців і комерційні експортери квітів. Фермер також виготовляє рідкий розчин із компостного екстракту для обробки рослин.

Окремим напрямом стала азола — водна папороть, яку вирощують у штучних ставках завглибшки близько 30 сантиметрів. Рослина дозріває приблизно за три тижні, після чого її можна збирати щотижня або щодня залежно від площі водойми. За словами Мутурі, азолу використовують як доступну білкову та мінеральну добавку до кормів для птиці.

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