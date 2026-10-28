Фермера Овіно назвали Людиною року ООН у Кенії — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, 29-річного фермера Борнфейса Отієно Овіно з округу Хома-Бей назвали Людиною року ООН у Кенії. Його відзначили під час заходів до Дня ООН за роботу, спрямовану на боротьбу з бідністю, зміцнення сільських громад і створення можливостей для молоді та жінок.

Як повідомляє Nation Kenya, Овіно став першим лауреатом цієї відзнаки віком до 30 років. Він розвиває агроекологію, кліматично стійке землеробство та природоохоронні ініціативи через компанію Bonifarm Enterprise Limited.

Робота з громадами

Фермер співпрацює з сільськими громадами, школами, церквами й організованими групами. За його словами, його програми охопили 12 674 фермерів, із яких 81% — молоді люди. Робота включає навчання, менторство, надання аграрних ресурсів і підтримку громадських підприємств.

Овіно розповів, що почав господарювати на чверті акра землі та згодом розширив ферму приблизно до 25 акрів. У кожній громаді, де він працює, фермер виділяє один акр під спільний проєкт: учасники створюють групи, управляють господарством і залишають собі прибуток. Наразі в таких ініціативах беруть участь 25 громад.

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Аквакультура і кліматична стійкість

Овіно популяризує використання сертифікованого насіння, ефективного зрошення, інтегрованого захисту від шкідників і збереження ґрунтів. Ці підходи він просуває серед фермерів басейну озера Вікторія, де нестійкі опади та зміни погоди впливають на сільськогосподарські доходи.

За даними ООН, у межах щотижневої програми для фермерів Овіно передав понад 500 тисяч мальків риби. Ініціатива має підтримати аквакультуру як джерело доходу, зайнятості та продовольства для громад поблизу озера Вікторія.

Заступник представника структури «ООН Жінки» в Кенії Ден Базіра заявив, що діяльність Овіно поєднує сільське господарство з наданням послуг у громадах, створюючи можливості для жінок і молоді. Віцепереможцем премії став 26-річний регбіст Кевін Векеса, який через проєкт Play Green привертає увагу до пластикового забруднення під час спортивних заходів.

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