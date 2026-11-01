Фермери на півдні Малаві долають 27 км по корм для худоби — Al Jazeera

Фермери в районі Муланже на півдні Малаві долають дедалі більші відстані, щоб зібрати траву для худоби. Зокрема, 25-річний Лоуренс Абісон разом із трьома товаришами вирушив на світанку з Нсанджами до берегів річки Ліхубула, що розташована за 27 кілометрів, повідомляє Al Jazeera.

За дві години чоловіки назбирали трави, якої вистачить на день для 10 голів худоби. Того ж дня біля Чітакале бачили десятки людей із в’язками трави: вони прибули з різних частин району в пошуках корму для тварин.

Дефіцит кормів

У сезон дощів 2023–2024 років у деяких районах Малаві фіксували посушливі періоди та високі температури, а Ель-Ніньйо вплинув на режим опадів у південній частині Африки. Департамент зі зміни клімату та метеорологічних служб тоді попереджав про опади нижче норми й затяжні посушливі періоди, зокрема в південних районах країни.

Абісон та інші збирачі корму розповіли, що почали їздити до річок раніше, ніж зазвичай, і тепер долають більші відстані. Раніше вони вирушали до річки на велосипедах після жовтня, а цього року такі поїздки тривали вже кілька місяців.

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Фермер Макдональд Кхандалаво, який утримує 10 голів худоби в Нсанджамі, сказав, що пошук трави іноді займає цілий день. За його словами, нестача корму вже позначилася на надоях молока, оскільки тварини їдять менше, а корм доставляють пізніше.

Тиск на річки

Фермери також скаржаться на дорожнечу й дефіцит кукурудзяних висівок, якими доповнюють раціон худоби. За їхніми словами, нижчі врожаї кукурудзи зробили висівки менш доступними.

Кхандалаво входить до кооперативу New Thuchira Milk Bulking Group, який об’єднує до 400 фермерів, збирає молоко від учасників, зберігає його та продає комерційним переробникам. Деякі господарі запасають кукурудзяні стебла, а також залишки гороху й рису, щоб додавати їх до корму тварин.

Місцеві жителі також пов’язують скорочення рослинності вздовж річок із вирощуванням овочів на берегах. Вони кажуть, що на окремих ділянках річка Ліхубула стала мілкішою, а дерева, очерет і трава зникли. Фермерка Алефа Сауло з Нкандо повідомила, що її три корови худнуть через нестачу корму, та сподівається на дощі, які дадуть траві відрости.

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