Фермери з Пакистану судяться з RWE та Heidelberg Materials — The Local Germany

39 фермерів із пакистанської провінції Сіндх подали позов проти німецької енергетичної компанії RWE та виробника цементу Heidelberg Materials. Вони вимагають компенсації за збитки, яких, за їхніми твердженнями, зазнали внаслідок масштабної повені 2022 року. Позивачі вважають, що викиди компаній, які сприяють зміні клімату, посилили зливи, через що були знищені врожаї, худоба та житло.

Як повідомляє The Local, позов не стосується конкретних операцій компаній у Пакистані. Фермери звернулися до суду в Німеччині, де розташовані штаб-квартири RWE та Heidelberg Materials. За оцінкою позивачів, RWE відповідальна за 0,68% світових промислових викидів, а Heidelberg Materials — за 0,12%.

Втрати після повені

Повінь 2022 року охопила близько третини території Пакистану, забрала життя 1700 людей та зачепила 30 мільйонів жителів країни. Фермер Абдул Хафіз Хосо із району Джейкобабад розповів, що після стихії його родина залишилася без засобів до існування.

Інша позивачка, землевласниця Мунавар Хатун, заявила, що вода затопила насіння незадовго до збирання врожаю пшениці та позбавила її сім'ю основного джерела доходу. Фермер Абдул Халік Лагхарі з округу Даду оцінив свої втрати, включно з будинком, 40 акрами посівів і худобою, у 14 тисяч доларів. За його словами, родина досі не може повернути борги.

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Позиція компаній

RWE та Heidelberg Materials назвали позовні вимоги необґрунтованими. Heidelberg Materials заявила, що її діяльність відповідала німецькому законодавству, а компанії не повинні нести відповідальність за стандартами, які застосовують ретроспективно.

У RWE заявили, що справа є черговою спробою перенести вимоги кліматичної політики до німецьких судів. Компанія також наголосила, що цивільна відповідальність за викиди вуглекислого газу суперечила б ситуації, за якої держава дозволяє та регулює такі викиди.

Позов розглядатимуть у цивільному процесі, який, за даними видання, може тривати роками. Він спирається на попередню справу перуанського фермера проти RWE: його вимогу про компенсацію відхилили, однак суди не виключили можливості притягнення великих емітентів до відповідальності.

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