Фермерська родина на Тайвані десять років відроджує олійне просо — The Japan Times

На південному сході Тайваню фермер Бану Ісмахасан разом із літніми батьками протягом десяти років відроджує вирощування олійного проса — давньої культури корінного народу бунун. Рослина майже зникла з полів понад 60 років тому, коли рис став доступнішим, повідомляє The Japan Times.

Родина вирощує просо в громаді Буклаву в повіті Тайдун. Олійне просо, яке мовою бунун називають dill, є ендеміком Тайваню та трапляється в дикій природі в горах. Ісмахасан почав досліджувати культуру після того, як прочитав про неї в інтернеті: вивчав історичні документи та спілкувався зі старійшинами громади. Одна з них пригадала, що востаннє їла це зерно близько пів століття тому.

Культура на випадок неврожаю

Раніше бунун вирощували олійне просо поруч із лисохвостим просом, яке було їхньою основною культурою. Олійне просо слугувало запасом на випадок неврожаю чи стихійного лиха. За словами Ісмахасана, з однієї насінини може вирости від 15 до 20 волотей, а стебла відростають самостійно. Лисохвосте просо зазвичай утворює одну волоть і потребує нового посіву після зрізання.

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На фермі площею 2,2 гектара олійне просо виявилося витривалішим за лисохвосте. Під час посухи, яка кілька років тому тривала понад 200 днів, воно залишалося зеленим, коли інші культури в’янули, розповів фермер. За його словами, тайфуни, повені та спалах іржастої хвороби також не вплинули на цю культуру.

Насіння зберігають для майбутнього

Колишня професорка Academia Sinica та фахівчиня з генетики рослин Сін Юе-і очолила дослідницьку групу, яка знайшла олійне просо в горах південно-східного Тайваню. За результатами її досліджень, захисне воскове покриття насіння дає рослині змогу рости без зрошення, добрив і пестицидів навіть на малородючих ґрунтах. Культура багата на олію, білок і мінерали; її можна використовувати в харчуванні людей і тварин, а також як паливо.

Родина Ісмахасанів збирає врожай двічі на рік, проте залучити інших фермерів поки складно. Вирощування потребує значних затрат ручної праці, а для споживачів олійне просо значно дорожче за рис. Національний центр генетичних ресурсів сільськогосподарських культур Тайваню зберігає насіння за температури мінус 18 градусів Цельсія, вважаючи його генетичне різноманіття та здатність адаптуватися цінними в умовах майбутніх кліматичних змін.

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