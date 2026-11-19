Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заявив, що довіряє Формулі-1 та Міжнародній автомобільній федерації щодо проведення фінальних етапів сезону в Катарі та Абу-Дабі. Гран-прі Катару заплановане на 27–29 листопада, а Гран-прі Абу-Дабі — на 4–6 грудня; наразі обидва етапи мають відбутися.

Як повідомляє Sky Sports, Формула-1 раніше скасувала заплановані на квітень перегони в Бахрейні та Саудівській Аравії. Після Гран-прі Сан-Паулу 8 листопада організатори також відмовилися від резервного плану провести фінальну гонку сезону в Італії.

Позиція Ферстаппена та Леклера

Під час медіасесії перед Гран-прі Лас-Вегаса Ферстаппен сказав, що не володіє всією інформацією та покладається на висновки F1 і FIA. У вересні він висловлювався проти завершення сезону на Близькому Сході, однак тепер заявив, що довіряє цим організаціям ухвалити правильне рішення.

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Пілот Ferrari Шарль Леклер назвав ситуацію складною, але також висловив довіру до дій FIA. За його словами, федерація серйозно ставиться до безпеки всіх учасників, а до Катару він приїде, якщо там буде безпечно.

Заяви Расселла й Норріса

Джордж Расселл із Mercedes, який є директором Асоціації гонщиків Гран-прі, сказав, що це питання перебуває поза компетенцією організації пілотів. Він зазначив, що знайомі, які живуть у регіоні зі своїми сім’ями, запевнили його у власній безпеці.

Ландо Норріс повідомив, що перед етапами в Катарі та Абу-Дабі планує відвідати весілля друга в Бахрейні. Водночас він наголосив, що більше переймається безпекою вболівальників і працівників команд. Sky Sports також пише, що минулими вихідними було атаковано військову базу США в Бахрейні, а хусити в Ємені просуваються у війні проти підтримуваного Саудівською Аравією уряду країни.

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