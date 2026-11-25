Пілот Red Bull Макс Ферстаппен під час гоночного вікенду Формули-1 у Лас-Вегасі, США, грав у Grand Theft Auto 6 вранці та ввечері. За його словами, від релізу гри минулого тижня він уже провів у ній 40 годин.

Гра під час вікенду в Лас-Вегасі

Про це 29-річний нідерландський гонщик розповів у прямому ефірі на Twitch-каналі VerstappenSimRacing, повідомляє Der Spiegel. Ферстаппен зазначив, що в Лас-Вегасі не міг виходити назовні, тому грав у GTA 6. Події гри відбуваються у вигаданому штаті Леоніда — ігровому аналогу Флориди — та місті Vice City.

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Перемога на трасі

Ще до вікенду Ферстаппен казав, що вже завантажив GTA 6 і планував почати грати, щойно матиме час. Він також повідомив, що грав у попередні частини серії. За даними видання, чемпіон світу Кімі Антонеллі попросив батька привезти його PlayStation до Лас-Вегаса.

На Гран-прі Лас-Вегаса Ферстаппен здобув перемогу, здійснивши кілька обгонів. Після фінішу він пожартував по радіозв’язку: «Скільки разів я взагалі обганяв?»

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