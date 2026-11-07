Ферстаппен стартуватиме останнім у Сан-Паулу — Sky Sports News

У Бразилії Макс Ферстаппен стартуватиме з останньої позиції на стартовій решітці з 22 болідів у недільній гонці Гран-прі Сан-Паулу, повідомляє Sky Sports News. Пілот Red Bull отримав штраф після встановлення трьох різних нових компонентів двигуна.

Штрафи для Ferrari

Пілоти Ferrari Льюїс Гамільтон і Шарль Леклер також втратять по 10 позицій на старті. Обидва використали п'ятий двигун внутрішнього згоряння цього сезону — на один більше, ніж дозволено правилами.

Штраф на етапі також отримав Джордж Расселл із Mercedes. Його покарання становить втрату п'яти позицій на стартовій решітці.

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Боротьба за титули

Подвійний штраф Ferrari поліпшує шанси Mercedes виграти Кубок конструкторів уже в неділю. Команда стане чемпіоном, якщо набере щонайменше на три бали більше за суперників.

Ферстаппен, Гамільтон, Расселл і Леклер борються за друге місце в особистому заліку. За чотири гонки до завершення сезону їх розділяють 16 очок. Під час недільного Гран-прі прогнозують дощ.

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