Fervo збільшила контрактний виторг до $11,9 млрд — TechCrunch

Геотермальна компанія Fervo, що реалізує проєкти у штаті Юта, США, повідомила про зростання обсягу законтрактованого виторгу до $11,9 млрд. Це на $4,7 млрд більше, ніж у попередньому кварталі, коли показник становив $7,2 млрд, повідомляє TechCrunch.

Проєкт для Google в Юті

Fervo планує до кінця 2028 року завершити будівництво геотермальної електростанції потужністю 396 МВт для Google. Раніше цього року компанія підключила до мережі свою першу електростанцію потужністю 100 МВт.

Обидва проєкти реалізують на майданчику Cape Station у штаті Юта. Потенціал цього ресурсу може сягати 8,4 ГВт електроенергії, хоча раніше експерти оцінювали його приблизно у 4 ГВт.

Проєкт Google, який тепер має назву Cape Google 400, буде підключений до електромережі. Співзасновник і генеральний директор Fervo Тім Латімер заявив, що це дасть Google змогу споживати електроенергію за угодою або продавати її іншим покупцям, якщо компанія ще не буде готова її використати.

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Буріння та вартість потужностей

Нові свердловини Fervo є глибшими й гарячішими та здатні виробляти до 15 МВт валової потужності кожна. Компанія об’єднує кілька свердловин у модулі GeoBlock: перший завершений модуль виробив 33 МВт, тоді як останні досягли 50 МВт. Їхній розмір розрахований на потреби типової зали дата-центру.

За підсумками кварталу операційний збиток Fervo становив $43,7 млн. Водночас компанія мала $1,9 млрд грошових коштів та їхніх еквівалентів, а її довгостроковий борг становив $301,6 млн.

Fervo також повідомила про зниження вартості будівництва: перша фаза Cape Station коштувала $7 000 за кіловат потужності, а вартість проєкту для Google становила $5 500 за кіловат. Довгострокова ціль компанії — знизити цей показник до $3 000 за кіловат.

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