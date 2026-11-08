Фестиваль короткометражок у Бейруті зібрав 3500 глядачів — The National

З 2 до 6 листопада кінотеатр Metropolis у районі Мар-Михаель у Бейруті, Ліван, прийняв 3500 відвідувачів 20-го Міжнародного фестивалю короткометражного кіно Beirut Shorts. Як повідомляє The National, захід відбувся на тлі побоювань нового спалаху насильства та суспільної втоми після місяців повномасштабної війни між Ізраїлем і угрупованням «Хезболла».

Членкиня журі студентського конкурсу Beirut Sparks, акторка Вафа Халаві, пов’язала високу відвідуваність із прагненням людей знову бачитися та відвідувати живі інтерактивні заходи. За її словами, у Бейруті відчувається потреба в мистецтві та соціальному спілкуванні.

Програма та переможці

Фестиваль заснували у 2007 році, його організовує Beirut Film Society. Цьогорічний захід пройшов під темою The Power of Youth і був присвячений, зокрема, молодим режисерам та авторам. Програма охоплювала ігрові й документальні стрічки, анімацію, експериментальне кіно та роботи у сфері нових медіа.

Найкращим ліванським короткометражним фільмом став A Few Moments of Happiness режисерки Шаден Тазі. Нагороду за найкращий міжнародний короткометражний фільм отримала стрічка 67 Milliseconds французьких режисерів Галдріка Флері та Антуана Фонтена. Найкращою анімацією стала The Comet Жулі Шаретт, а нагороду за найкращий документальний фільм здобула As I Lay Dying Мохаммадрези Фарзада та Пеги Агангарані.

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Beirut Shorts є першим у Лівані фестивалем, що дає переможцям у трьох категоріях право претендувати на розгляд Американської кіноакадемії. Нагороду глядацьких симпатій отримав фільм No Dead Ends, співрежисерами якого стали фотожурналістка AFP Христина Ассі та Рані Нассер.

Прем’єра No Dead Ends

Ассі втратила ногу внаслідок ізраїльського удару на півдні Лівану у 2023 році. Під час цієї атаки загинув її колега, відеожурналіст Reuters Іссам Абдалла. За даними кількох розслідувань, на які посилається видання, удару зазнала група чітко ідентифікованих журналістів, а військової цілі в районі не було.

Фільм No Dead Ends розповідає про відновлення Ассі та її боротьбу з безкарністю. На міжнародній прем’єрі в Бейруті картину зустріли тривалими оплесками. Ассі заявила, що хоче нагадати глядачам: за кожним журналістом, який зазнав цілеспрямованої атаки, стоїть людина, чиє життя назавжди змінилося.

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