Фестиваль привидів завершать попри скарги на жорстоке поводження з дітьми — Korea Herald

Корейське етнографічне село в Йоніні, провінція Кьонгі, Південна Корея, завершить фестиваль «Гвісінсаба: гра привидів» у неділю за початковим графіком, попри скарги щодо можливого жорстокого поводження з дітьми. Про це повідомляє Korea Herald.

Адміністрація комплексу заявила в Instagram, що захід не припинятимуть достроково й не призупинятимуть. Щорічний фестиваль уперше провели 2023 року, а цього року він триває з 1 вересня. Його назва поєднує корейське слово «гвісін» — привид — і буддійський термін «саба», що означає земний світ.

Інтерактивні виступи

Під час фестивалю актори в костюмах і гримі втілюють персонажів корейських надприродних історій, зокрема дівочих привидів, женців смерті та дев’ятихвостих лисиць. Вони співають, танцюють і спілкуються з відвідувачами.

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Особливу популярність програма здобула завдяки сценам, у яких виконавці на прохання батьків сварили дітей за небажану поведінку — від небажання чистити зуби до сварок із братами чи сестрами. Деяких дітей при цьому лякали, аби ті пообіцяли поводитися краще. Відео таких епізодів поширювалися в соцмережах, а персонажів прозвали «темною О Ин Йон» — на честь відомої психіатрині та експертки з виховання дітей.

Скарги та перевірка

За даними місцевих медіа, влада міста Йонін отримала дев’ять скарг через державний онлайн-портал петицій. У понеділок до етнографічного села прибули чотири міські посадовці, які проводили перевірку на місці близько чотирьох годин.

До поліції також подали заяву з проханням провести розслідування можливого жорстокого поводження з дітьми, а окрему скаргу, як повідомляється, направили до Національної комісії з прав людини Кореї. Представник етнографічного села заявив, що взаємодія акторів із дітьми відбувалася лише на прохання та за згодою батьків, а її негайно припиняли, якщо дитина надто лякалася. Чи повернуть наступного року програму з такими взаємодіями з дітьми, у комплексі ще не вирішили.

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