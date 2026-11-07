Фестиваль сирійської культури в Дубаї зібрав понад 55 тисяч людей — The National

У парку Забіль у Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, фестиваль Emirates Loves Syria, присвячений сирійській культурі та спадщині, зібрав понад 55 тисяч відвідувачів. Захід відбувся вдруге й об’єднав представників сирійської громади в ОАЕ, підприємців, відомих сирійців та родини.

Відеозвернення президента Сирії

Президент Сирії Ахмад аль-Шара виступив із телевізійним зверненням до сирійської громади в ОАЕ. У фестивалі також взяв участь шейх Нахаян бін Мубарак, міністр толерантності та співіснування ОАЕ, повідомляє The National.

За даними Офісу урядових медіа ОАЕ, шейх Нахаян заявив, що відносини між ОАЕ та Сирією ґрунтуються на історичних зв’язках, взаємній повазі, братерстві та співіснуванні. Він також зазначив, що ОАЕ підтримують ініціативи, спрямовані на розвиток Сирії та забезпечення безпеки, миру й стабільності в усіх її регіонах.

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Кухня, музика та відзнаки

У програмі були представлені сирійські культура, кухня, музика та спадщина. На сцені виступила сирійська співачка Ассала Насрі. Відвідувачам також показали виставку про історію та культуру Сирії й інтерактивну фотозону зі сценами Дамаска, Алеппо, Хомса, Хами, Латакії, Тартуса та Дараа.

На фестивалі працювали 30 стендів сирійських домашніх підприємств, а також 40 ресторанів і кіосків із традиційною сирійською кухнею. Відзнаки за внесок у мистецтво, медіа, медицину, бізнес і дизайн отримали представники сирійської громади в ОАЕ, зокрема актори Мона Васеф, Джамаль Сулейман та Абед Фахд.

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