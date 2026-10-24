Фестивалі Такаями залучають волонтерів через нестачу учасників — The Japan Times

У японській префектурі Ґіфу організатори традиційних фестивалів регіону Хіда-Такаяма залучають волонтерів і документують виступи, намагаючись зберегти обряди в умовах старіння населення та нестачі молодих учасників. Про це повідомляє The Japan Times.

Менше людей для проведення свят

Голова Асоціації зі збереження фестивальних платформ Такаямського фестивалю Рьохей Терадзі заявив, що нестача людей є найбільшою проблемою для організаторів. За його словами, більшість із 25 платформ, які використовують на весняному та осінньому фестивалях, обслуговують групи з восьми-п’ятнадцяти домогосподарств, а одну — лише чотири.

Весняний фестиваль у Такаямі відбувається 14–15 квітня, осінній — 9–10 жовтня. Вони відомі платформами ятай заввишки до восьми метрів, ляльковими виставами та процесіями містом.

У невеликому селі Фукудзі-Онсен проблема особливо відчутна для виконавців хенбетеі — танцю лева, у якому двоє танцівників у традиційних костюмах імітують рухи тварини. Представник місцевого готелю та один з організаторів фестивалю Масару Косе повідомив, що виконавці цього танцю старішають, а передавати традицію наступному поколінню дедалі важче.

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Волонтери та відеозаписи

Протягом останніх п’яти років групам, що обслуговують платформи Такаямського фестивалю, допомагали волонтери з префектур Ґумма та Міє. Терадзі зазначив, що без цієї допомоги фестиваль не зміг би продовжуватися, тому організатори радять іншим групам приймати зовнішніх волонтерів.

Організатори літнього фестивалю Фукудзі-Онсен також знімають на відео репетиції та виступи хенбетеі. Вони припускають, що танець може не проводитися в окремі роки, а потім відновлюватися.

Туризм став важливим джерелом підтримки для місцевих громад. Кількість іноземних відвідувачів, які зупинялися на ніч у Такаямі, з 2015 року зросла більш ніж удвічі й у 2024 році перевищила 700 тисяч. Водночас місцеві організатори наголошують, що фестивалі зберігають насамперед для самих громад і можливості втримати молодих людей у регіоні.

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