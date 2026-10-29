FIA заявило про затримання чоловіка, який видавав себе за працівника МЗС — Dawn

У Гуджраті в Пакистані Федеральне агентство розслідувань (FIA) заявило про затримання чоловіка, який, за версією слідства, видавав себе за працівника Міністерства закордонних справ та вимагав гроші від відвідувачів за засвідчення документів.

Підозра у вимаганні хабарів

Як повідомляє Dawn, у матеріалах справи фігурує Умар Раза, також відомий як Захід Хассан. За даними заявника, чоловік перебував біля головного входу до офісу Міністерства закордонних справ на трасі GT Road у Гуджраті та представлявся співробітником відомства.

FIA стверджує, що він вимагав хабарі у заявників, які приходили до офісу для засвідчення своїх документів. Після затримання чоловіка передали місцевому підрозділу агентства для подальшого розслідування та юридичних процедур.

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Перевірка можливих посередників

Проти підозрюваного зареєстрували справу за статтею 170 Кримінального кодексу Пакистану. Представник FIA також заявив, що слідство перевірить можливу роль інших посередників, працівників офісу МЗС у Гуджраті та представників інших відомств.

У березні Міністерство закордонних справ усунуло керівника гуджратського Офісу зв'язку із закордонних справ та ще двох працівників після скарг щодо корупції під час засвідчення документів. Це сталося після того, як молодший працівник подав заяву про крадіжку 4 мільйонів пакистанських рупій із його квартири неподалік офісу.

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