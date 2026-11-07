Фідан запропонував глобальну ініціативу для захисту морських маршрутів — Anadolu Agency

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на форумі TRT World у Стамбулі запропонував розглянути створення глобальної ініціативи для захисту ключових морських проток і підвищення стійкості міжнародної транспортної сполученості. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За словами міністра, геополітична напруженість і перебої на важливих торговельних маршрутах створюють ризики для світової економіки та безпеки. Він наголосив, що жодна країна не може ізолюватися від наслідків нестабільного міжнародного середовища, а безпекові рішення мають ґрунтуватися на взаємній довірі, спільних інтересах і участі держав відповідних регіонів.

Ризики для торгівлі та постачання

Фідан заявив, що воєнне протистояння у Чорному морі, а також зростання небезпеки навколо Ормузької протоки й Баб-ель-Мандебської протоки загрожують міжнародній торгівлі, енергопостачанню та продовольчій безпеці. Він зазначив, що атаки на комерційні судна й порушення морського руху в Чорному морі впливають на перевезення важливих товарів, зокрема зерна.

Міністр також заявив, що концентрація глобальних торговельних та енергетичних потоків на обмеженій кількості маршрутів створює структурну вразливість. На його думку, країнам слід розвивати наявні мережі й альтернативні транспортні коридори, щоб зменшувати надмірну залежність від окремих шляхів постачання.

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Запропонована міжнародна ініціатива

За задумом Фідана, така ініціатива могла б об’єднати держави та відповідних міжнародних учасників задля збереження свободи судноплавства, безперервного постачання необхідних товарів, диверсифікації транспортних і енергетичних маршрутів та пріоритетності дипломатії у реагуванні на нові загрози.

Очільник турецької дипломатії назвав Середній коридор між Азією та Європою через Каспійський регіон і Південний Кавказ, а також проєкт «Шлях розвитку», який має з’єднати країни Перської затоки з Європою через Ірак і Туреччину, частиною стратегії регіональної економічної інтеграції та зміцнення ланцюгів постачання.

Фідан також згадав досвід дипломатичної участі Туреччини в Чорноморській зерновій ініціативі. Він заявив, що тривала дипломатична взаємодія може давати практичні результати навіть в умовах збройного конфлікту.

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