Міжнародна шахова федерація FIDE передала справу норвезького гросмейстера Магнуса Карлсена до своєї Комісії з етики та дисципліни після трьох технічних поразок на тестовому турнірі Total Chess World Championship Tour у Будапешті, Угорщина. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Три пропущені партії

За заявою FIDE, Карлсен не з’явився на три заплановані партії проти Владислава Артем’єва у матчі за 17-те місце, коли результат протистояння ще не був визначений. У перший день матчу він зазнав двох технічних поразок у швидких шахах, а наступного дня — ще однієї у форматі fast classic.

Після цього Карлсен переміг в армагедон-тайбрейку. У FIDE зазначили, що інші шахісти також мали технічні поразки у матчах, результат яких уже був визначений. Водночас федерація наголосила, що ситуація з Карлсеном відрізнялася, оскільки результат його протистояння з Артем’євим залишався невизначеним.

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Позиція федерації

Федерація розкритикувала дії гросмейстера. За оцінкою FIDE, з огляду на його статус і роль у популяризації шахів така поведінка може зашкодити репутації змагань та свідчити про неповагу до суперників, глядачів і партнерів турніру. Організація назвала такі дії неприйнятними і такими, що не відповідають стандартам професійної поведінки учасників офіційних змагань.

Під час турніру рейтинг Карлсена та його перша позиція у світовому рейтингу опинилися під тиском: поразки загрожували опустити його нижче позначки 2800 уперше за 17 років і перервати понад 15-річне лідерство. Турнір у Будапешті виграв Аліреза Фірузджа, другим став Аніш Гірі, третім — Фабіано Каруана. Змагання було тестовим перед першим сезоном Total Chess World Tour у 2027 році.

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