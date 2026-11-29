Збірна Фіджі перемогла Аргентину з рахунком 21:14 у фіналі чоловічого турніру Dubai Sevens з регбі-7 у Дубаї, ОАЕ. Вирішальну спробу більш ніж через дві хвилини після сигналу про завершення матчу заніс Акуїла Дранівотуя, повідомляє The National.

Вирішальна атака Фіджі

Перед заключною атакою аргентинці були за кілька метрів від залікової зони суперника й могли схилити гру на свою користь. Однак їхня атака зупинилася, після чого фіджійці організували контрнаступ. Його завершив Дранівотуя, який приземлив м’яч у куті поля.

До цього Хосева Талаколо двічі заносив спроби за Фіджі. Аргентина відповіла спробами Сантіно Зангари та Сантьяго Вери Фелда, зрівнявши рахунок наприкінці основного часу. Перемога стала для Фіджі четвертою в історії турніру в Дубаї та другою за три сезони під керівництвом тренера Осеа Колінісау.

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Півфінал і жіночий турнір

У півфіналі Фіджі здолали Південну Африку з рахунком 19:17. Наприкінці матчу Рікардо Дуартее заніс спробу за південноафриканців, але Селвін Девідс не реалізував удар, який міг зрівняти рахунок і перевести гру в додатковий час.

Південна Африка, яка має 11 титулів у Дубаї, згодом посіла третє місце. У жіночому фіналі Нова Зеландія перемогла Японію з рахунком 27:0. Найкращою гравчинею матчу визнали Келсет Тенеті, яка занесла дві спроби.

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