ФІФА допустила спільні заявки на жіночі ЧС 2031 і 2035 — Channel NewsAsia

ФІФА визнала такими, що відповідають мінімальним вимогам до господарів, дві спільні заявки на проведення жіночих чемпіонатів світу: США, Мексики, Коста-Рики та Ямайки на 2031 рік, а також Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу на 2035 рік. Обидві заявки передадуть на затвердження позачерговому Конгресу ФІФА, повідомляє Channel NewsAsia.

Заявка на турнір 2031 року

Чемпіонат світу 2031 року пропонують спільно прийняти США, Мексика, Коста-Рика та Ямайка. Їхня заявка передбачає використання 20 стадіонів у 20 містах-господарях і отримала загальну оцінку 4,4 бала з п’яти.

У фінальній частині жіночого чемпіонату світу 2031 року вперше зіграють 48 збірних. Турнір складатиметься з 12 груп по чотири команди, після чого розпочнеться плей-оф з 1/16 фіналу.

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Заявка на 2035 рік

На проведення жіночого чемпіонату світу 2035 року претендують Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс. Вони запропонували 19 стадіонів у 15 містах і отримали оцінку 4,3 бала з п’яти.

У 2035 році також зіграють 48 команд за таким самим форматом: 12 груп по чотири збірні та плей-оф, що почнеться з 1/16 фіналу. Позачерговий Конгрес ФІФА має відбутися 23 листопада. Наступний жіночий чемпіонат світу пройде у Бразилії з 24 червня до 25 липня 2027 року.

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