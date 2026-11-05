ФІФА хоче обговорити ліміт віку для футболісток на Олімпіаді — The Guardian

За даними The Guardian, ФІФА хоче провести переговори з Міжнародним олімпійським комітетом щодо можливого обмеження віку учасниць жіночого футбольного турніру Олімпіади до 23 років. Причиною називають перевантаження календаря матчами та велике навантаження на провідних футболісток.

Зміни можливі не раніше 2032 року

Критерії допуску до Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі вже затверджені, а в окремих регіонах стартували кваліфікаційні турніри. Тому змінити формат змагання можна буде щонайраніше перед Іграми 2032 року в Брісбені.

Формальної пропозиції поки що не внесено. ФІФА, за даними видання, зацікавлена розглянути це питання разом із МОК, футболістками та провідними національними асоціаціями, чиї збірні регулярно кваліфікуються на Олімпіаду. ФІФА та МОК від коментарів відмовилися.

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Можлива суперечлива реформа

Віковий ліміт суттєво змінив би характер жіночого олімпійського турніру, де обмежень за віком досі не було. Жіночий футбол увійшов до програми Ігор 1996 року в Атланті. Олімпійський титул у жіночому футболі розігрували вісім разів, а збірна США перемагала п'ять разів, зокрема здобула золото в Парижі 2024 року.

У чоловічому олімпійському футболі обмеження до 23 років запровадили 1992 року, а з 1996-го командам дозволено включати до заявки трьох старших гравців. У Лос-Анджелесі 2028 року жіночий турнір уперше буде більшим за чоловічий: у ньому зіграють 16 команд проти 12.

Щільність календаря 2028 року зросте також через запуск жіночого Клубного чемпіонату світу. Турнір за участю 16 команд у США заплановано на 5–30 січня, за шість місяців до Олімпіади.

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