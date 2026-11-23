У Цюриху, Швейцарія, ФІФА в понеділок має затвердити спільну заявку Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу на проведення жіночого чемпіонату світу 2035 року. Ці чотири футбольні асоціації є єдиними претендентами на проведення турніру, повідомляє BBC Sport.

Голосування у Цюриху

Делегація заявки All Together буде присутня у штаб-квартирі ФІФА у Цюриху. Національні футбольні асоціації проведуть спеціально організоване віртуальне засідання та проголосують за ратифікацію господарів змагання.

Чемпіонат 2035 року планують провести за участю 48 збірних. Програма турніру передбачає 104 матчі протягом 39 днів. У разі затвердження це буде перший футбольний чемпіонат світу, який прийматиме Велика Британія, з 1966 року.

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Стадіони та оцінка заявки

У заявці запропоновано 19 арен: 14 в Англії, одну в Північній Ірландії, дві у Шотландії та дві в Уельсі. Серед англійських стадіонів — «Вемблі», «Олд Траффорд», «Емірейтс», «Тоттенгем Готспур Стедіум», «Етіхад», «Сент-Джеймс Парк» і «Гілл Дікінсон Стедіум». Уельські матчі пропонують провести на «Кардіфф Сіті Стедіум» та «Принсіпаліті Стедіум», шотландські — на «Істер Роуд» в Единбурзі й «Гемпден Парк» у Глазго, а Північна Ірландія висунула реконструйований «Віндзор Парк».

ФІФА оцінила заявку на 4,3 бала з п’яти. Водночас договірну основу проєкту оцінили як таку, що має середній рівень ризику: у висновку зазначено застереження щодо окремих державних гарантій, зокрема в питаннях оподаткування, безпеки та охорони правопорядку. За даними оцінки, частина договірних питань ще потребує обговорення.

На тому самому спеціальному засіданні Конгресу ФІФА також мають схвалити спільну заявку Мексики, США, Коста-Рики та Ямайки на проведення жіночого чемпіонату світу 2031 року.

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