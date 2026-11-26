Міжнародна федерація футболу ФІФА підтвердила кібератаку, внаслідок якої зловмисники отримали несанкціонований доступ до обмеженого набору персональної та ділової інформації. Про це повідомляє BBC Sport.

ФІФА співпрацює з правоохоронцями

У заяві організація назвала атаку злочинною та зазначила, що працює з відповідними органами, зокрема правоохоронцями. У ФІФА засудили незаконне отримання й публікацію інформації, передусім персональних даних, наголосивши, що такі дії є серйозним порушенням права на приватність і можуть мати істотні наслідки для людей, яких стосується витік.

За даними BBC Sport, інцидент не був пов’язаний зі збоєм систем або технологій ФІФА. Як стверджується, зловмисники дістали доступ до документів, видаючи себе за інших осіб і використовуючи довіру працівників організації.

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Заява хакерської групи

Відповідальність за атаку в інтернеті взяла на себе група Handsome Boy Hacking Club. Минулого тижня вона опублікувала скриншоти файлів ФІФА та заявила, що отримала доступ до 12 ГБ даних. Аналіз, про який пише BBC Sport, свідчить, що цей обсяг становить менш як 0,1% усіх даних, які зберігає ФІФА, а атака була спрямована на організацію, а не на окремих людей.

До викрадених матеріалів, за даними BBC Sport, не увійшли документи щодо пропозиції FIFA Forward Enterprise. Голова Футбольної асоціації Деббі Г’юїтт цього тижня отримала доступ до файлів за умови підписання угоди про нерозголошення.

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