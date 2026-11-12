ФІФА розведе чотири найрейтинговіші збірні до півфіналів ЧС-2027 — The Guardian

ФІФА підтвердила новий порядок жеребкування жіночого чемпіонату світу 2027 року в Бразилії: чотири найвищі за рейтингом збірні будуть розведені в сітці турніру до півфіналів, якщо кожна з них виграє свою групу. Наразі перші чотири позиції світового рейтингу посідають Іспанія, США, Німеччина та Англія, повідомляє The Guardian.

Рейтинг визначать перед жеребкуванням

Посів визначатимуть за оновленим рейтингом ФІФА, який оприлюднять 7 грудня. Тому позиції команд ще можуть змінитися до жеребкування, запланованого на 11 грудня в Ріо-де-Жанейро.

Збірні США та Англії ще мають пройти кваліфікацію. Американки 27 листопада зіграють із Сальвадором. У разі перемоги та збереження позицій у рейтингу США опиняться в іншій половині сітки, ніж чинні чемпіонки світу з Іспанії. За умови перемог у своїх групах ці команди зможуть зустрітися лише у фіналі, який відбудеться 25 липня на стадіоні «Маракана».

Англія, фіналістка чемпіонату світу 2023 року, має переграти Україну в двоматчевому протистоянні 1 та 5 грудня, щоб гарантувати собі путівку на турнір. Перед найближчими міжнародними матчами англійки випереджали Японію, що посідає п’яте місце, на 31 рейтинговий бал.

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Як формуватимуть групи

У першому кошику жеребкування буде вісім збірних для восьми груп. Якщо позиції у топ-8 рейтингу не зміняться, разом із чотирма лідерами до нього увійдуть Франція, Бразилія та Швеція. Канада, яка посідає дев’яте місце, може претендувати на місце в першому кошику, якщо хтось із команд попереду втратить позиції.

Бразилію як господарку автоматично розмістять у групі A. Вона проведе матч-відкриття 24 червня на «Маракані». До другого та третього кошиків увійдуть наступні 16 найрейтинговіших учасниць, а четвертий кошик складатиметься з найнижче розташованих команд і трьох переможниць міжконтинентального плейофу, який завершиться у березні.

В одній групі не зможуть опинитися більш як одна збірна з однієї конфедерації. Виняток передбачено для Європи: до групи можуть потрапити максимум дві європейські команди.

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