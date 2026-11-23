ФІФА на позачерговому конгресі в Цюриху, Швейцарія, затвердила спільну заявку США, Мексики, Коста-Рики та Ямайки на проведення жіночого чемпіонату світу з футболу 2031 року. Господарями турніру 2035 року стали Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс, повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення без конкуренції

Обидві заявки не мали суперників і були схвалені акламацією. ФІФА обмежила право претендувати на проведення чемпіонату 2031 року асоціаціями з Африки та КОНКАКАФ, а на турнір 2035 року — асоціаціями з Африки та Європи.

Чемпіонат 2031 року стане першим жіночим мундіалем, який прийматимуть одразу чотири країни. Це також буде третій жіночий чемпіонат світу в Північній Америці: США проводили турнір у 1999 та 2003 роках, Канада — у 2015-му.

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Новий формат турніру

У змаганнях 2031 року вперше візьмуть участь 48 збірних. Такий самий формат збережуть і 2035 року: 12 груп по чотири команди, після чого відбудеться плей-оф, що починатиметься зі стадії 1/16 фіналу.

Жіночий чемпіонат світу 2027 року, який стане десятим в історії, пройде у Бразилії з 24 червня до 25 липня. Це буде перший жіночий мундіаль у Південній Америці.

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