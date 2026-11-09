FIFPro назвала Мессі та Ямаля у збірній світу — The National
За даними The National, FIFPro оголосила чоловічну символічну збірну світу 2026 року. До неї увійшли Ліонель Мессі, Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд. Гаррі Кейн, нападник «Баварії» та збірної Англії, а також форвард «Аль-Насра» Кріштіану Роналду до команди не потрапили.
Склад чоловічної команди
У голосуванні за чоловічну World XI взяли участь 19 806 професійних футболістів з усього світу. Воротарем команди обрали Давіда Раю. До захисту увійшли Ашраф Хакімі, Пау Кубарсі та Нуну Мендеш, а до півзахисту — Вітінья, Родрі та Джуд Беллінгем.
Лінію атаки сформували Ямаль, Мессі, Голанд і Мбаппе. Кейн, який здобув «Золотий м’яч», був поза складом, попри чотири місця для нападників у символічній команді.
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Жіноча символічна збірна
FIFPro також представила жіночу World XI. У голосуванні взяли участь 6 511 професійних футболісток із 54 країн. Найбільше голосів отримали Айтана Бонматі — 47,4%, а також Алексія Путельяс — 44,9%.
До жіночої команди увійшли воротарка Ганна Гемптон, захисниці Люсі Бронз, Ірене Паредес, Мапі Леон та Алекс Ґрінвуд. У півзахисті представлені Бонматі, Елла Тун і Путельяс, а в атаці — Барбара Банда, Алессія Руссо та Клаудія Піна. Джерело зазначає, що Путельяс і Леон після минулого сезону в «Барселоні» перейшли до London City Lionesses.