Японська фігуристка Моне Чіба заявила, що не може контролювати поведінку вболівальників після повідомлень про недружню реакцію глядачів на її перемогу на Cup of China у Шеньчжені, Китай. Спортсменка здобула золоту медаль турніру цього місяця, а під час церемонії нагородження її, за повідомленнями та дописами в соцмережах, освистували.

Реакція спортсменки

Як повідомляє The Japan Times, японські медіа з посиланням на китайські повідомлення писали, що під час вручення золота Чібі окремі глядачі вигукували «get down». Водночас Олександра Ігнатова, яка посіла друге місце, отримала гучну підтримку трибун.

За однією з версій, частина присутніх була незадоволена оцінками суддів. Чіба виграла коротку програму, але у довільній поступилася Ігнатовій, срібній призерці Олімпіади 2022 року в Пекіні. Однак за сумою балів японська спортсменка стала переможницею.

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Чіба сказала, що почула щось під час виконання гімнів, однак не надала цьому великого значення. Вона наголосила, що може зосередитися лише на власному виступі.

Заява Міжнародного союзу ковзанярів

Фігуристка виступає на NHK Trophy у Токіо та прагне набрати достатньо балів для кваліфікації до фіналу Гран-прі, який наступного місяця також відбудеться в Китаї. Міжнародний союз ковзанярів після кількох випадків неспортивної поведінки закликав уболівальників із повагою ставитися до всіх спортсменів. Організація заявила, що образливі коментарі в соцмережах і поведінка щодо фігуристів шкодять святкуванню їхніх досягнень.

Російські фігуристи вперше з часу відсторонення після вторгнення Росії в Україну у 2022 році беруть участь у серії Гран-прі як нейтральні атлети. Їм заборонено демонструвати національну символіку.

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