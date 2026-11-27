Англійський дартсмен Філ Тейлор заявив, що більше не повертатиметься до змагального дартсу. 67-річний 16-разовий чемпіон світу востаннє зіграв на турнірі MODUS Super Series International Pairs у Портсмуті, де виступав разом із давнім другом і партнером Адріаном Льюїсом, повідомляє Sky Sports News.

Тейлор завершив професійну кар’єру у 2018 році, а участь у парному турнірі стала його поверненням до змагань. На запитання про можливий новий камбек він назвав це рішення остаточним завершенням виступів.

Виступ у парному турнірі

Тейлор і Льюїс, які разом вигравали Кубок світу з дартсу чотири рази у 2012–2016 роках, посіли передостаннє місце у групі C та вибули з турніру. У четвер англійці програли всі п’ять матчів, а в п’ятницю здобули три перемоги за двох поразок.

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У другий день змагань вони поступилися данській парі Іван Спрінгборг-Пульсен — Андреас Тофт Йоргенсен з рахунком 2:4, після чого перемогли Німеччину — 4:3, а також Швейцарію та Швецію — по 4:2. В останньому матчі проти Шотландії Тейлор і Льюїс зрівняли рахунок до 3:3, але Тейлор не реалізував спробу закрити 48 очок, і їхня пара програла 3:4.

Плани після завершення кар’єри

Після фінального матчу представники інших команд вишикувалися для Тейлора в коридор пошани, коли він залишав ігрову зону. Дартсмен сказав, що надалі братиме участь у публічних заходах, де спілкуватиметься з уболівальниками та розповідатиме про свою кар’єру.

Тейлор також зазначив, що завершення виступів дало йому більше часу для родини. За його словами, він має 11 онуків і тепер може приділяти їм більше уваги замість постійних поїздок на турніри.

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