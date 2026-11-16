Філіпп Діалло може стати кандидатом УЄФА на виборах президента ФІФА — The Guardian

Президент Французької футбольної федерації Філіпп Діалло може стати кандидатом УЄФА на виборах президента ФІФА, де він потенційно змагатиметься з чинним главою організації Джанні Інфантіно. Його кандидатуру можуть підтвердити у вівторок, повідомляє The Guardian.

Рішення УЄФА

Кінцевий строк подання кандидатур для участі у виборах президента ФІФА, запланованих на березень, спливає в середу. Виконавчий комітет УЄФА має обговорити це питання в понеділок, після чого організація прагнутиме заручитися схваленням 55 асоціацій-членів.

За даними видання, Діалло став головним претендентом на висунення після того, як плани залучити відомого колишнього футболіста або тренера не були реалізовані. Водночас УЄФА, як зазначає The Guardian, може розглядати й інших кандидатів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика Інфантіно

У вересні Діалло різко критикував Інфантіно, заявивши, що той серйозно зашкодив іміджу та єдності футболу. За його словами, ініціативи президента ФІФА під час і після чемпіонату світу підірвали довіру.

Невідомо, чи означатиме підтримка Діалло припинення кампанії почесного президента Японської футбольної асоціації Кодзо Тасіми, який також має намір кинути виклик Інфантіно. Тасіма є членом ради ФІФА та має впливових прихильників в УЄФА, однак керівництво європейської організації може вважати, що Діалло має більше шансів здобути голоси в інших регіонах світу.

Серед можливих претендентів також розглядали керівника глобального розвитку ФІФА Арсена Венгера, а також колишніх футболістів Мікаеля Сільвестра й Дідьє Дрогба. Однак їхня можлива участь у виборах не була реалізована.

Читай нас у