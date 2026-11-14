Філіппіни й Бразилія домовилися поглибити співпрацю в енергетиці — Anadolu Agency

У Манілі президенти Філіппін Фердинанд Маркос-молодший і Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва домовилися поглибити співпрацю у торгівлі, сільському господарстві, енергетиці та обороні. Сторони обговорили розширення інвестиційних можливостей, створення робочих місць, а також зміцнення продовольчої й енергетичної безпеки.

Аграрні технології та відновлювана енергетика

Філіппіни прагнуть отримати ширший доступ до бразильських аграрних технологій і досвіду, зокрема у тваринництві, ветеринарії та сучасному землеробстві. Це має сприяти продовольчій безпеці та підготовці країни до можливого супер-Ель-Ніньйо.

Також лідери порушили питання відновлюваної енергетики, біопалива, освіти, науки й технологій, а також співпраці правоохоронних органів, повідомляє Anadolu Agency.

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Можлива кооперація в оборонній галузі

Маніла та Бразиліа також розглядали можливості співпраці в оборонній промисловості, включно зі спільними дослідженнями, розробками та потенційним спільним виробництвом. Філіппіни прагнуть зміцнити власні оборонні спроможності.

Після двосторонньої зустрічі сторони представили підписані угоди, спрямовані на розширення економічної співпраці та технологічного обміну. Лула да Сілва запросив Маркоса-молодшого відвідати Бразилію разом із великою бізнес-делегацією для пошуку нових торговельних та інвестиційних можливостей. Цей візит став першим в історії візитом чинного президента Бразилії на Філіппіни.

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