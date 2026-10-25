Філіппіни перевіряють ноутбук із колишнього житла Томаса Маркла — Channel NewsAsia

У Філіппінах поліція проводить криміналістичну експертизу ноутбука, який знайшли разом із зображеннями насильства над дітьми в колишньому помешканні Томаса Маркла в Себу. Повні результати перевірки очікують упродовж тижня, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на міністра внутрішніх справ Філіппін Джонвіка Ремуллу.

Експертиза ноутбука

За словами Ремулли, Філіппінська національна поліція оглянула колишнє помешкання Маркла після повідомлення від його сина. Міністр заявив, що правоохоронці виявили матеріали, які він назвав матеріалами з дитячою порнографією, а також ноутбук.

Ремулла повідомив, що поліція координуватиме дії зі своїми колегами, щоб встановити місцеперебування Маркла, та вживатиме відповідних правових заходів, якщо буде достатньо доказів для висунення обвинувачення. Томас Маркл заперечує всі твердження про можливу причетність до правопорушень.

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Повідомлення сина та реакція Меган Маркл

Британський таблоїд The Sun минулого тижня повідомив, що син Томаса Маркла, Томас Маркл-молодший, знайшов зображення, коли переглядав коробки в колишньому будинку батька. Томас Маркл раніше жив у Себу, однак, за повідомленнями, цього року повернувся до США.

У п'ятницю Меган Маркл заявила, що глибоко засмучена звинуваченнями на адресу батька. Вона також сказала, що припинила його контакти зі своїми дітьми через попередні тривожні твердження.

За словами Меган Маркл, 2018 року вона бачила листа до Метрополітенської поліції Лондона та підрозділу Royalty and Specialist Protection із подібними звинуваченнями й отримала запевнення, що їх перевіряють. Метрополітенська поліція заявила, що передала інформацію Меган Маркл і принцу Гаррі, але не ділилася нею з іншими правоохоронними органами.

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