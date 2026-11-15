Філіппіни та Австралія оновили оборонну угоду — Anadolu Agency

Філіппіни та Австралія підписали в Манілі оновлену угоду про оборонну співпрацю, спрямовану на посилення військового стримування Філіппін і розширення спільної діяльності двох країн. Підписання Філіппіно-австралійської угоди про оборонну співпрацю відбулося в Південній гавані Маніли за присутності прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе, повідомляє Anadolu Agency.

Оновлення домовленостей 1995 року

Документ підписали міністр оборони Філіппін Гільберто Теодоро-молодший та посол Австралії Марк Іннес-Браун. Угода оновлює меморандум про оборонну співпрацю між країнами, укладений у 1995 році.

За словами Теодоро, новий механізм має прискорити та спростити координацію. Він також визначає механізм застосування Угоди про статус військ, що діє між Філіппінами та Австралією з 2012 року.

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Спільні навчання та гуманітарні операції

Домовленість дозволяє військовослужбовцям обох держав перебувати на території одна одної для участі в навчаннях і гуманітарних операціях. Міністр оборони Філіппін заявив, що оновлена угода дасть змогу проводити більше спільних заходів військово-морських, військово-повітряних і сухопутних сил.

Відповідаючи на запитання про можливий внесок угоди у стримування в Тайванській протоці, Теодоро наголосив на захисті філіппінської території та морських інтересів. Пакт укладено на тлі територіальних суперечок Філіппін і Китаю в Південно-Китайському морі, де країни мають морські претензії, що перетинаються.

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