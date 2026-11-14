Філіппіни виграли перший конкурс Євробачення Азія — BBC News

Філіппіни перемогли на першому пісенному конкурсі Євробачення Азія, який відбувся в Бангкоку, Таїланд. Країну представляла 19-річна співачка Кармелль із піснею Sobra-Sobra — композицією про розширення прав і можливостей жінок із реп-вставкою. Вона набрала 211 балів: 93 від журі та 118 за підсумками голосування глядачів, повідомляє BBC News.

Результати голосування

Друге місце посів тайський дует MANG x DAOU з піснею Aroma, який отримав 170 балів. Третьою стала Ток Тьєн із В’єтнаму — її результат становив 164 бали.

До першої п’ятірки також увійшли Малайзія з 152 балами та Лаос зі 139 балами. Бутан набрав 126 балів, Республіка Корея — 113, Монголія — 94, Непал — 69, Камбоджа — 61, а Бангладеш — 35 балів.

У конкурсі змагалися виконавці з 11 країн. Половину результату визначало голосування глядачів, а іншу половину — 11 національних журі. Додаткові бали також нараховували за підсумками голосування решти світу.

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Виступи в Бангкоку

Серед учасників виділялися бітбоксери Beatmosphere із Бангладеш, які не використовували традиційний музичний супровід і відтворювали голосами звуки ударних та басових партій. Представниця Лаосу Тхінла виконала пісню Bae у традиційному вбранні лаоських гірських народів.

Під час трансляції кліп Тхінли повторно показали через імовірну технічну проблему, тому її композиція стала останньою, яку почула аудиторія перед голосуванням. На шоу також виступили переможниця Євробачення 2026 року Дара з Болгарії та тайський виконавець Джефф Сатур.

Ідею проведення Євробачення в Азії обговорювали десятиліттями, однак реалізувати її вдалося лише тепер. Конкурс пройшов на арені One Bangkok Arena.

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