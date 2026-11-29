Берегова охорона Філіппін заявила, що китайське науково-дослідне судно «Тань Суо Ер Хао» без дозволу проводило морські наукові дослідження у виключній економічній зоні країни біля північного узбережжя. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Судно не відповідало на виклики

За даними філіппінської берегової охорони, 28 листопада вона направила літак до судна, яке перебувало поблизу провінції Ілокос-Норте. «Тань Суо Ер Хао» зафіксували приблизно за 49 морських миль на північний захід від містечка Бургос. Судно не відповіло на неодноразові радіовиклики.

Берегова охорона також направила корабель до китайського судна, яке, за її твердженням, залишалося у виключній економічній зоні Філіппін. Відомство повідомило, що Міністерство закордонних справ не отримувало заявки на проведення морських наукових досліджень за участю цього судна.

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Попередні появи в регіоні

«Тань Суо Ер Хао» — глибоководне дослідницьке судно Китайської академії наук, яке є базовим судном для пілотованих і безпілотних підводних апаратів. За інформацією берегової охорони Філіппін, воно увійшло до виключної економічної зони країни 26 листопада після виходу із Санья на китайському острові Хайнань.

Це саме судно, за даними філіппінської сторони, помічали у північних водах Філіппін у травні та грудні 2025 року, а також поблизу провінції Батанес неподалік Тайваню у квітні цього року. Берегова охорона заявила, що Китай стає сміливішим у проведенні несанкціонованих морських досліджень. Китайське посольство в Манілі одразу не відповіло на запит про коментар.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права та законодавством Філіппін, для проведення морських наукових досліджень у Філіппінах необхідна згода уряду.

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