Філіппінська національна авіакомпанія Philippine Airlines уклала контракти з Boeing і GE Aerospace на постачання до 20 літаків Boeing 787-10 Dreamliner. Як повідомляє AeroTime, угоди підписали 10 листопада, а авіакомпанія оголосила про них 15 листопада 2026 року.

15 твердих замовлень і п’ять прав на купівлю

Контракти передбачають тверде замовлення на 15 Boeing 787-10 та права на придбання ще п’яти таких літаків. Усі повітряні судна оснастять двигунами GEnx-1B виробництва GE Aerospace.

Постачання заплановані на наступне десятиліття. Philippine Airlines не розкрила вартості контрактів і детального графіка поставок. Компанія також не повідомила, на яких маршрутах використовуватиме нові літаки.

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Оновлення далекомагістрального флоту

Замовлення є частиною планів Philippine Airlines з оновлення та розширення далекомагістрального флоту. Президент і головний операційний директор PAL Holdings Лусіо С. Тан III заявив, що Boeing 787-10 відіграватимуть важливу роль у цих планах завдяки місткості та паливній ефективності.

Старший віцепрезидент Boeing із глобальних продажів і маркетингу Бред Макмаллен зазначив, що дальність польоту та ефективність 787-10 дадуть перевізнику змогу розширювати міжнародну мережу. У GE Aerospace наголосили, що співпрацюють із Philippine Airlines понад п’ять десятиліть і підтримуватимуть авіакомпанію під час введення літаків в експлуатацію.

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