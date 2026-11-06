Фін Сміт відновився після травми та зіграє за Англію проти Австралії — BBC Sport

Флай-хав Фін Сміт відновився після травми литки й вийде у стартовому складі збірної Англії на матч проти Австралії. Це буде перший тест англійців восени в межах Nations Championship, який відбудеться у неділю, повідомляє BBC Sport.

24-річний Сміт розпочинав на позиції №10 п’ять попередніх матчів Англії. Його участь у грі з Австралією була під питанням після того, як він наприкінці матчу «Нортгемптона» проти «Лестера» 24 жовтня залишив поле. Під час цьогорічного Кубка шести націй Сміт випередив Джорджа Форда в ієрархії флай-хавів збірної.

Повернення Бена Каррі

До стартового складу також увійшов фланкер Бен Каррі, який повертається до тестових матчів після 16 місяців, упродовж яких мав проблеми з травмами. Його брат-близнюк Том Каррі не зіграє через нове ушкодження, якого зазнав на тренуванні цього тижня.

У матеріалі зазначається, що Бен Каррі може бути важливим у боротьбі за м’яч після захватів, де в Австралії вирізняються Фрейзер Макрейт і Карло Тіццано. Це може допомогти Англії забезпечувати швидкий м’яч для Сміта та гравців задньої лінії.

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Інші зміни у складі

На фланзі зіграє партнер Сміта по «Нортгемптону» Томмі Фрімен. Фулбек Джордж Фербенк, який улітку перейшов до «Гарлекінз», за потреби може діяти як перший розігруючий.

Алекс Коулз розпочне матч у другій лінії, випередивши Джорджа Мартіна, а Генрі Слейд обраний на позицію зовнішнього центру. Джо Марчант і Вілл Джозеф не потрапили до заявки з 23 гравців.

Фін Бакстер, який після 10-місячної перерви через травму стопи провів лише два матчі, зіграє на позиції лівого стовпа. На лаві запасних будуть Елліс Гендж і Вілл Стюарт, а форвард «Ексетера» Грег Фісалау може провести свій перший матч за збірну Англії.

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