У Південній Кореї великі фінансові групи готуються конкурувати за участь у новій фондовій системі пенсійних накопичень, яку планує запровадити уряд. Операторів системи, за даними галузевих джерел, очікують відібрати до кінця року. Банки мають перевагу завдяки великій клієнтській базі та наявному пенсійному бізнесу, тоді як брокерські компанії та керуючі активами розраховують посилити позиції завдяки інвестиційній експертизі, повідомляє Korea Herald.

Групи об’єднують підрозділи

NH NongHyup Financial Group створила раду з бізнес-стратегії та робочу групу за участю банківського, брокерського й підрозділу з управління активами. KB Financial Group і Woori Financial Group також сформували міжструктурні робочі групи. Hana Financial Group вивчала моделі пенсійних систем Австралії та Великої Британії, а Shinhan Financial Group планує запустити окрему робочу групу в міру конкретизації урядових планів.

Фінансові підрозділи Hanwha — страхові компанії, Hanwha Investment & Securities і Hanwha Asset Management — провели спільний захід щодо довгострокових пенсійних стратегій. Вони планують посилити управління інвестиціями, корпоративне врядування та внутрішній контроль, а також розширити лінійку продуктів і цифрові сервіси.

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Акцент на інвестиційних результатах

За запропонованою моделлю окремі довірчі структури акумулюватимуть пенсійні заощадження кількох роботодавців та інвестуватимуть їх від імені учасників. Учасники отримуватимуть інвестиційний дохід або нестимуть збитки залежно від результатів таких вкладень. Уряд розглядає три типи фондів: відкриті за участю фінансових установ, консорціумні за участю профспілок і неприбуткових організацій, а також фонди, створені державними установами.

Фінансові компанії зможуть створювати довірчі структури самостійно або в консорціумах, а керуючим активами можуть дозволити володіти частками в таких структурах. Водночас регулятори ще визначають вимоги до потенційних операторів і правила розподілу відповідальності за управління інвестиціями.

Активи пенсійних програм із визначеними внесками та індивідуальних пенсійних рахунків у п’яти найбільших фінансових групах сягнули 174,14 трлн вонів, або $130,9 млрд, що на 15,5% більше, ніж наприкінці попереднього року. Водночас активи під управлінням їхніх брокерських підрозділів зросли на 36,4%, а їхня частка в сукупних пенсійних активах груп підвищилася з 11,2% до 13,2%.

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