У Великій Британії фінансові труднощі шотландського заводу Liberty Steel Dalzell у Мотервеллі поставили під сумнів використання британської сталі для будівництва трьох суден забезпечення Королівського флоту. Підприємство має замовлення на виготовлення 34 тис. тонн сталевих листів для кораблів Fleet Solid Support, однак останніми тижнями мало труднощі з оплатою рахунків і виплатами працівникам, повідомляє The Guardian.

Замовлення для флоту

Три судна забезпечення мають побудувати в Белфасті компанія Navantia, що належить іспанській державі, за контрактом вартістю 1,6 млрд фунтів стерлінгів. Укладення контракту також пов'язували з наміром відродити історичну белфастську верф Harland & Wolff. Перше 216-метрове судно, призначене для перевезення боєприпасів, продовольства та інших запасів для Королівського допоміжного флоту, планують передати у 2031 році.

Dalzell є єдиним підприємством у Британії, здатним виготовляти сталеві листи, потрібні для цього проєкту. Водночас його виробництво протягом двох років було обмеженим через нестачу оборотного капіталу. Що довше завод не вироблятиме необхідну сталь, то ймовірніше Navantia шукатиме іншого постачальника.

У вересні Navantia повідомляла Financial Times, що перше судно здебільшого будуватимуть в Іспанії, оскільки майданчик у Белфасті ще не був готовий до робіт. За словами британського уряду, Navantia UK дотримується політики пріоритету місцевих постачальників, а міністри закликали компанію за можливості залучати постачальників зі Сполученого Королівства, зокрема для закупівлі сталі.

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Борги та затримки виплат

Національний оператор енергосистеми Neso минулого місяця подав до суду клопотання про ліквідацію компанії через борг, який, як вважають, стосувався платежів за передачу електроенергії. За інформацією видання, заборгованість уже погасили, а клопотання мають відкликати.

Працівники заводу двічі за останні місяці отримували зарплату із запізненням, зокрема наприкінці жовтня. Пенсійна компанія Aviva також повідомила, що наразі не може приймати подальші внески до корпоративних пенсійних планів працівників. Представник GFG Alliance заявив, що компанія співпрацює з Aviva та Пенсійним регулятором, аби вирішити це питання.

У GFG Alliance пояснили ситуацію високими цінами на енергію порівняно з міжнародними конкурентами. Компанія заявила, що завод відновив роботу, шукає нові комерційні угоди, а британський постачальник сталевих слябів підтвердив наявність потужностей із початку наступного року. Водночас сталеві листи, які Dalzell нещодавно виробив зі сталі, ймовірно поставленої з Казахстану, не підходять для оборонного контракту.

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