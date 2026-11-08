Fine Gael оцінила витрати на об’єднання Ірландії до €25 млрд — Anadolu Agency

В Ірландії дослідження коаліційної партії Fine Gael оцінило витрати уряду на перший рік можливого об’єднання острова у суму від €3 млрд до €25 млрд. Діапазон залежить від моделі об’єднання та фінансових домовленостей із Великою Британією, повідомляє Anadolu Agency.

Чотири моделі об’єднання

Економічну оцінку підготував економіст Стівен Кінселла для документа Fine Gael під назвою A Blueprint for a Unified Island. У ній розглянули чотири підходи: унітарну державу, федеральну систему, керовану інтеграцію та модель із вищими витратами.

Ключовими чинниками фінансового навантаження автори назвали розподіл відповідальності між Лондоном і Дубліном, а також витрати на вирівнювання зарплат у державному секторі та соціальних виплат.

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Прогноз на 25 років

За найдорожчим сценарієм щорічні витрати на 25-й рік можуть сягнути €41,2 млрд. Цей розрахунок ґрунтується на припущенні, що економіка Північної Ірландії зростатиме на 2% щороку, а Дублін візьме на себе раніше накопичені пенсійні зобов’язання та виплату відсотків за боргом.

Дослідження також вказує, що за прогнозованого зростання на 2% жодна з чотирьох моделей не дозволить погасити перехідні запозичення протягом 25 років. Автори наголосили, що розрахунки мають ілюстративний характер і не висловлюють позиції за чи проти об’єднання.

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