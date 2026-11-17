Фінляндія не допустила сімох російських фігуристів до турніру Finlandia Trophy, який цього тижня має відбутися в Гельсінкі. Через посилення обмежень для власників російських паспортів спортсмени не можуть в’їхати до країни, повідомляє Channel NewsAsia.

Обмеження на в’їзд

Від понеділка громадяни Росії, які мають шенгенські візи, можуть в’їжджати до Фінляндії лише для роботи, яку влада вважає необхідною для національних інтересів країни. Спорт до таких видів діяльності не належить.

Федерація фігурного катання Росії заявила, що до змагань не зможуть потрапити олімпійські призери в парному катанні Анастасія Мішина та Олександр Галлямов. Також не виступлять колишні чемпіони Європи Олександра Бойкова і Дмитро Козловський, спортивна пара Катерина Чикмарьова та Матвій Янченков, а також одиночник Євген Семененко.

За даними федерації, вона зверталася по роз’яснення до Міжнародного союзу ковзанярів та фінської влади після повідомлень про можливі обмеження. Офіційну відповідь, за її твердженням, отримали лише у вівторок увечері.

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Рішення спортивних органів

Російська федерація повідомила, що Міжнародний союз ковзанярів поінформував її про висновок фінської влади: спортсмени з російськими паспортами, зокрема ті, хто мав виступати в нейтральному статусі, не відповідають вимогам для в’їзду. Це стосується й учасників, які подорожують за шенгенськими візами.

Оскільки турнір має розпочатися у п’ятницю, Міжнародний союз ковзанярів повідомив, що виходитиме з неможливості участі цих фігуристів і запросить резервних спортсменів. Finlandia Trophy є одним із ключових кваліфікаційних стартів до фіналу серії Гран-прі.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен минулого тижня заявила, що допуск російських спортсменів міг би зашкодити міжнародним відносинам країни. Вона також сказала, що на тлі продовження війни Росії, держави-агресора, проти України російським спортсменам не слід приїжджати до Фінляндії.

Раніше Фінляндія оголосила про заборону участі російських спортсменів у стартовому етапі Кубка світу з лижних перегонів у Руці. Норвегія запровадила негайну заборону на в’їзд професійних спортсменів із Росії та Білорусі, зокрема в нейтральному статусі, а Польща не видаватиме віз російським стрибунам з трампліна для етапів Кубка світу.

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