Фінляндія обмежить в’їзд російських спортсменів у нейтральному статусі — Channel NewsAsia

Уряд Фінляндії з 16 листопада обмежить в’їзд російських спортсменів, зокрема тих, хто бере участь у змаганнях у нейтральному статусі. Ці заходи є частиною ширших обмежень для громадян Російської Федерації — держави-агресора — щодо короткострокової роботи у Фінляндії за шенгенськими візами.

Обмеження для спортсменів

Як повідомляє Channel NewsAsia, рішення ухвалив уряд Фінляндії. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що на тлі продовження агресивної війни Росії російським спортсменам не слід приїжджати до країни.

За її словами, в’їзд російських спортсменів може поставити під загрозу міжнародні відносини Фінляндії.

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Робота за шенгенськими візами

Фінська влада також повідомила, що надалі громадяни Росії зможуть працювати у Фінляндії за шенгенськими візами лише на роботах, які визнають необхідними для національних інтересів країни. Серед таких напрямів уряд назвав безпеку постачання.

Нові обмеження набудуть чинності 16 листопада.

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