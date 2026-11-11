Фінляндія підозрює порушення свого повітряного простору дроном — YLE News

У Фінляндії підозрюють, що безпілотник уранці в середу порушив повітряний простір країни у східній частині Фінської затоки. Як повідомляє YLE News, ймовірний інцидент стався невдовзі після 02:00. Міністерство оборони країни оприлюднило інформацію про нього вдень того ж дня.

У відомстві зазначили, що безпілотний літальний апарат, або дрон, міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії близько п’яти хвилин. Після цього він, за попередньою оцінкою, залишив район.

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Тимчасові обмеження

Сили оборони Фінляндії стежили за ситуацією та після ймовірного порушення запровадили тимчасові обмеження для повітряного й морського руху у східній частині Фінської затоки.

Розслідування інциденту

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що будь-яке ймовірне порушення території сприймають серйозно. Розслідування проводить Прикордонна служба Фінляндії, яка, за даними міністерства, надаватиме додаткову інформацію в міру його просування.

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